Frota compara Bolsonaro a Lula: 'Quer proteger a ninhada'

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) divulgou uma carta pública que pede desculpas aos brasileiros por ter trabalhado pela eleição do presidente Jair Bolsonaro. Diz que na época achava que o atual presidente "fosse capaz de promover a mudança" que o país precisa, mas se arrependeu.

Segundo ele, em apenas oito meses de campanha tudo que foi pregado na campanha "vem sendo descumprido". Ele cita o combate à corrupção como exemplo: "Se é para investigar atos de corrupção com rigor, as investigações devem atingir a todos. 'Rachadinha' também é corrupção! Enriquecimento patrimonial de agente público, incompatível com a remuneração de seu cargo, também é corrupção! Dar carona em helicópteros e aviões da Força Aérea Brasileira, para seus parentes e parentes de ministros, também é corrupção!", diz.

Frota diz que é Bolsonaro quem vem "brochando os brasileiros que tinham a esperança de que todas as práticas nocivas do PT deixariam de existir". Ele compara o presidente a Lula: "Assim como Lula, Jair Bolsonaro só quer saber de dar filé mignon e de proteger sua 'ninhada'".