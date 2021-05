Fugitivo do Conjunto Penal de Eunápolis é preso com arma

Um foragido da Justiça foi preso na manhã desta quinta-feira (13) por policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e era fugitivo desde 2016 do Conjunto Penal de Eunápolis.

Com ele a polícia apreendeu uma pistola calibre 380 e 28 munições do mesmo calibre. Com isso, o foragido também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

“O homem integra um grupo criminoso que atua nas regiões de Itabuna e Ilhéus. Ele estava se escondendo no Residencial Rio Cachoeira, situado às margens da rodovia BR-415, para cometer ataques a infratores rivais”, explica o coordenador da 7ª Coorpin, delegado Evy Paternostro.

O mandado de prisão de execução de pena foi decretado pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis. O preso foi encaminhado para a sede da Coorpin, onde se encontra à disposição da Justiça.