Função 'Música' do Instagram Stories finalmente chega ao Brasil

Demorou, mas chegou: finalmente, a função Música do Instagram Stories está disponível no Brasil. A ferramenta havia sido anunciada em junho de 2018 na rede social e já podia ser utilizada pelos usuários em outros países.

A partir desta terça-feira (25), o Facebook, dono do Instagram, traz para cá todos os produtos musicais das plataformas da rede social.

Isso significa que as pessoas que estão em território brasileiro poderão incluir canções em suas publicações dos Stories, sejam elas fotos ou vídeos. Também dará para customizar, fazendo com que apareçam partes da letra da faixa escolhida - como um lyric video.

Para usar, é só selecionar o adesivo 'música' dentro da pesquisa interna dos Stories. Ao escolher sua canção, é possível selecionar o trecho que os seguidores irão ouvir e, se a faixa tiver letras disponíveis no Instagram, aparecerão na tela.

"Além das licenças de gravadoras internacionais já disponíveis, fizemos parcerias com gravadoras, distribuidoras, editoras e sociedades que representam compositores locais, para garantir que as músicas que as pessoas mais gostam no Brasil pudessem ser adicionadas às publicações", disse Álvaro de Torres, líder do setor de desenvolvimento de negócios e parcerias musicais para o Facebook na América Latina.

O Face, aliás, também recebe uma novidade musical. Dará para fixar uma canção no profile da rede social - e um trecho dela irá tocar sempre que alguém acessar sua página. Também será possível fazer dublagens de músicas (lipsync) em transmissões ao vivo.