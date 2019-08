Funcionária do Hospital das Clínicas é atacada em assalto em estacionamento

Uma funcionária terceirizada do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), o Hospital das Clínicas, foi atacada durante um assalto, na manhã desta quarta-feira (7), em um estacionamento anexo à unidade de saúde, localizada no bairro do Canela, em Salvador.

Ferida, a vítima, que não teve o nome divulgado, recebeu os primeiros socorros no próprio hospital, onde chegava para trabalhar, por volta de 6h30, quando foi surpreendida pelo agressor. Em nota, a assessoria do Hupes disse que a vítima foi surpreendida por um agressor que a atingiu com um "material perfurocortante", sem no entanto, especificar qual o objeto.

A nota acrescentou, ainda, que o estacionamento "não é o do hospital", mas "um dos que estão em áreas externas", sob a responsabilidade da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a quem pertence o Hupes.

"A funcionária foi atingida por um material perfurocortante e, imediatamente, recebeu o primeiro atendimento no Hupes com a utilização dos medicamentos preventivos, necessários nestes casos", diz a nota, ao acrescentar, ainda, que a mulher foi liberada em seguida.

O Hupes não soube informar, no entanto, se alguma quantia foi roubada da vítima, ou se ela chegou a prestar queixa em alguma unidade policial. "O Hupes está colaborando com as investigações para que sejam tomadas as medidas cabíveis", finalizou.

Por meio da assessoria, a Polícia Civil afirmou que o caso está registrado na 1ª Delegacia (Barris), que realiza "apuração do caso para identificar e prender o autor". A pasta não informou se objetos ou alguma quantia em dinheiro foi levada da mulher.

Também por meio de nota, a Polícia Militar informou que o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Centro Histórico) não foi chamado para atender à ocorrência.