Funcionário da prefeitura de Piritiba agride casal em briga de trânsito

Um funcionário da prefeitura de Piritiba, na Chapada Diamantina, agrediu um casal durante uma discussão de trânsito. Um vídeo mostrando as agressões repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele dá um soco em um homem. Uma mulher tenta afastá-lo e também recebe um tapa no rosto.

Após a repercussão do caso, o prefeito da cidade, Samuel Oliveira, emitiu uma nota informando que o funcionário foi afastado. "O responsável pelo ato lamentável, fazia parte do quadro de colaboradores terceirizados, encontra-se afastado de suas atividades, para fins de apuração dos fatos e o Município aguarda o parecer das autoridades competentes", diz um trecho do comunicado.

A prefeitura diz ainda que repudia qualquer situação de violência.