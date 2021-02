Funcionário do Detran é morto a tiros no centro de Itabuna

Um homem morreu baleado na tarde desta segunda-feira (22), no centro da cidade, na Rua Isolina Guimarães, nas imediações do Jardim do O.

A vítima estava à bordo de uma moto, quando foi atingida por disparos feitos por um homem que estava na carona de uma outra moto.

Pablo Mattos Barreto, recém formado em Direito, era coordenador do setor de habilitação da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Itabuna, órgão ligado ao Detran.



Morador do Condomínio Jaçanã, no bairro de mesmo nome, Pablo não tinha passagens pela polícia. Ele morreu no local.

De acordo com o Giro em Ipiaú, Pablo tinha porte de arma e costumava andar com uma pistola. No entanto, sua arma não foi encontrada no local.



Logo após o crime, a Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica. No local, o DPT encontrou cápsulas de pistola de calibre .45.



Como o crime ocorreu em uma região muito movimentada de Itabuna, muitos curiosos se aglomeraram para ver o corpo. Pablo Mattos deixa esposa e dois filhos.



