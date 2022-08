Funcionário do Mais Você é demitido após vídeo de macaco em pauta sobre racismo

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão do Mais Você funcionário responsável pela exibição de um vídeo de macacos na hora da reportagem sobre o caso de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em Portugal.

"Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe", afirmou Ana Maria nas redes sociais.

A cena de uma família de macacos foi exibida em VT logo depois de Ana Maria falar sobre racismo e anunciar a matéria sobre o caso. "Jornais do Brasil e de Portugal trouxeram essa notícia em destaque. E só assim, gente, que essa situação absurda pode ser combatida. E o que mais está repercutindo foi o que disse a Giovanna", disse.

Ela ficou sem graça ao retornar, depois que o que foi ao ar foi um rápido trecho de matéria sobre macacos selvagens. “Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É um VT da Giovanna, onde ela conta toda a situação”, disse Ana Maria, logo após o erro.

Veja o momento:

Nas redes sociais, o momento foi criticado. "Que bizarro! Estava vendo a Ana Maria falando sobre o caso de racismo sofrido pelos filhos do Bruno Gagliasso. Quando ela pede para produção mostrar o VT, eles me colocam duas imagens de macaco e removem na hora", comentou um internauta. "Ana Maria Braga completamente desnorteada por estar falando de racismo e terem soltado imagens de macacos no Mais Você. Coincidência?", questionou outro.

A apresentadora gravou um vídeo pedindo desculpas pelo erro. "O VT entrou errado e isso é um erro que simplesmente não pode ser tolerado! Racistas não passarão", escreveu. "Quando chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável e queria só dizer que venho me desculpar". A Globo não comentou a falha.