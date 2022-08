Funcionário é decapitado após hélice de avião atingir cabeça antes da decolagem

Um homem, que trabalhava no aeroporto de Boyarskiy (Khanty-Mansiysk, Rússia), morreu após ser atingido por uma das hélices de um avião que se preparava para decolar na última sexta-feira (19).

O funcionário, identificado como Andrey Abakumov, tinha 48 anos e era técnico no aeroporto. O trabalho dele consistia em preparar os aviões para a decolagem. Pouco antes do acidente, o homem foi flagrado, através das câmeras de segurança, auxiliando no preparo da aeronave.

Em um determinado momento, Andrey abaixou para não ser atingido por uma das hélices, mas acabou se descuidando e teve seu pescoço arrancado do corpo. Ele trabalhava no aeroporto há cinco anos. De acordo com informações do jornal 'Pravda', ele chegou a passar por exames médicos antes de trabalhar.