Funcionários da Vale são agredidos durante audiência; veja vídeo

(Foto: Reprodução)

Dois funcionários da mineradora Vale foram agredidos durante reunião com moradores do município de Catas Altas (MG), distante 120 km de Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (16). Veja vídeo abaixo. De acordo com o Uol, o caso aconterceu em audiência pública realizada na Escola Estadual João 23, no distrito de Morro d´Água, para discutir a expansão do complexo minerário da Vale no município, um jovem discursou.

Ao final, ele anunciou: "isso que eu vou fazer é pelas mais de 200 pessoas inocentes que, eu sei, eles (Vale) nunca vão pagar", em alusão ao desastre do rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, ocorrido há onze meses e que matou 252 pessoas. Outras 13 estão desaparecidas.

Na sequência, o rapaz parte para cima de um funcionário da Vale, que estava sentado à mesa, coordenando a reunião. Ele pula em cima da mesa e esmurra o funcionário, diversas vezes, que se abaixa, protegendo-se com os braços.

Um funcionário terceirizado da Vale tenta conter o agressor, puxando-o por trás. Os dois caem no chão, e o funcionário também leva socos e chutes.

A cena foi gravada em vídeo que circula na internet. O agressor foi identificado como Renato Soares de Oliveira, 20. A Polícia Militar foi acionada, após a agressão, mas o homem pulou uma janela, saiu correndo e não foi encontrado até agora;

A equipe de policiais, que atendeu à ocorrência, registrou um boletim de ocorrência do episódio, encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, que vai abrir um inquérito para apurar os fatos.

Ainda conforme o Uol, a mineradora não se posicionou até o momento sobre a agressão.