Funcionários do Bahia vão à delegacia após confusão com torcedor na CAS

Uma confusão entre um torcedor e funcionários da Central de Atendimento ao Sócios do Bahia (CAS), localizada na loja do clube, na Fonte Nova, terminou na delegacia no início da tarde desta sexta-feira (3). O caso foi divulgado pelo próprio Esquadrão.

Em nota de solidariedade aos funcionários, o Bahia explica que a confusão teve início por volta das 14h10. O clube não informou o motivo do desentendimento, mas relata que os funcionários do atendimento foram alvos de ofensas e ameaças por parte do torcedor, que não teve a identidade revelada.

"O torcedor chegou às 13h52, foi atendido às 14h06 e começou a se desentender com os envolvidos às 14h10, deixando o local às 14h25", explica o Bahia.

Os três funcionários envolvidos na situação foram até a 1ª Delegacia dos Barris, acompanhados de advogados do clube e registraram boletim de ocorrência. O torcedor acusado de cometer os insultos também esteve na unidade policial.

Ainda segundo o Bahia, outros sócios que estavam na CAS e testemunharam a confusão se colocaram à disposição para testemunhar em favor dos funcionários. Como o acusado é sócio do clube, o caso vai ser levado para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo tricolor.

