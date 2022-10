Fundação Hospitalar de Feira de Santana inicia programação do Outubro Rosa

A Fundação Hospitalar de Feira de Feira de Santana inicia nesta quarta-feira, 05, as ações alusivas ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de mama. Duas palestras no CMPC - Centro Municipal de Prevenção ao Câncer - marcam a abertura da programação: nesta quarta-feira, 5, às 9h e na quinta-feira, 6, às 14h. Várias ações e serviços serão realizados durante todo o mês de outubro nos órgãos que integram a autarquia da Prefeitura de Feira de Santana.

A presidente da FHFS, Gilberte Lucas, informa que as ações do Outubro Rosa serão intensificadas também no Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher. "Esse ano teremos o Mutirão de Laqueadura para pacientes pré-agendadas e que são acompanhadas pelo Programa de Planejamento Familiar. Além disso, vamos fortalecer durante a campanha a autoestima da mulher feirense com uma gama de serviços no CMPC e CMDI [Centro Municipal de Diagnóstico Por Imagem], voltado para elas", frisou.

A programação no CMDI será iniciada no próximo sábado, 08, e segue até o dia 28. Os atendimentos vão acontecer sempre das 07h às 13h com a oferta de exames de mamografia, Raio X, eletrocardiograma, ultrassonografia, abdomen total, tireoide, mamária e punção. Também serão realizadas marcações para: mamografia, ultrassom de transvaginal, ultrassom de mama e preventivo.

A coordenadora do CMPC, Kênia Lasse, acrescenta que os agendamentos devem ser feitos previamente. "O mês de outubro é reservado especialmente para a campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês as marcações e exames serão através do telefone (75) 3602-7340 e pelo e-mail outubrorosa@fhfs.ba.gov.br. E no CMDI o contato para marcar consultas e exames é o telefone 3602-7335".