O funeral do Príncipe Philip acontece neste sábado (17), na Inglaterra, em uma cerimônia restrita devido à pandemia da covid-19. O duque de Edimburgo, que morreu aos 99 anos no último dia 9, será velado na Capela de São Jorge, dentro da propriedade real do Castelo de Windsor, na Inglaterra, onde morava com a rainha Elizabeth II.

Por volta das 10h40, o corpo do príncipe foi colocado no carro para uma procissão em direção à Capela de São Jorge. A cerimônia inclui, ainda, às 11h, um minuto de silêncio em todo o país, já na igreja. Ao final, pouco antes do meio-dia, o corpo do príncipe será levado à cripta real.

Apenas 30 convidados puderam participar da cerimônia, por conta das restrições de contágio da covid-19. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não está entre eles. Esta semana, ele avisou que não participaria do funeral para que mais familiares pudessem acompanhar a despedida presencial.

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, também não viajou para o funeral. Ela, que mora na Califórnia com a família, está com oito meses de gravidez do segundo filho do casal. Por segurança, não recebeu autorização médica para a viajar.