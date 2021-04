Funeral do príncipe Philip acontece no próximo sábado e será restrito a 30 pessoas

O funeral do príncipe Philip, falecido na última sexta-feira (9), vai acontecer no próximo sábado, 17 de abril, na capela de São Jorge, localizada no castelo de Windsor, local em que o marido de Elizabeth II morreu.

Em homenagem ao príncipe, será realizado um minuto de silêncio em todo o Reino Unido no início da cerimônia, às 11h do horário de Brasília. Por conta da pandemia da covid-19, o funeral será transmitido pela televisão e apenas 30 pessoas poderão comparecer.

Antes mesmo da crise sanitária, Philip já havia manifestado o desejo por uma cerimônia discreta. O príncipe Charles e outros membros da família real irão caminhar atrás do caixão, enquanto a rainha Elizabeth II irá separadamente para a capela.

Envolvido em polêmicas após ter abdicado de seus deveres reais, o príncipe Harry comparecerá à cerimônia, saindo de Los Angeles (EUA) para o Reino Unido. Sua esposa, Meghan Markle, que está grávida, não viajará por aconselhamento médico.