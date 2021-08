O funkeiro MC Poze do Rodo tem apenas 20 anos, mas anunciou nesta segunda-feira (23) que será pai de seu terceiro filho. A namorada dele, Vivianne Noronha, de 17 anos, está grávida de mais uma filha do cantor.

Eles já têm um casal de filhos pequenos. "Obrigado, meu Deus, por tudo. Lá vem mais uma princesa", festejou Poze no Instagram.

Em maio do ano passado, MC Poze fez uma festança de aniversário de 1 aninho para a filha Julia, no Rio de Janeiro. O segundo filho nasceu no final de 2020.