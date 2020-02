Furdunço e Fuzuê têm esquema especial de transporte

Se a chave da cidade será entregue apenas na quinta-feira (20) abrindo oficialmente o Carnaval 2020, o clima de festa já toma conta das ruas nesse final de semana. É o Fuzuê no sábado (15) e o Furdunço (16). Para que a curtição comece da melhor forma, esquemas especiais de trânsito e transporte foram montados.

A proposta do Furdunço, que vai para a sétima edição, é de levar música em pequenos equipamentos, a exemplo de minitrios e pranchões, para os circuitos oficiais do Carnaval. Já o Fuzuê, criado em 2016, valoriza as manifestações culturais no chão, a exemplo das fanfarras, charangas, orquestras e grupos percussivos, resgatando antigos carnavais.

Nos dois dias, linhas de ônibus vão ter seu horário de circulação ampliado. Vinte e uma linhas com destino a Barra e 10 com destino a Lapa vão operar com horário estendido das 12h até 1h do domingo para quem for curtir o Fuzuê e, no domingo, as mesmas linhas operam até 2h da manhã de segunda-feira para atender ao público que for ao Furdunço. (confira a lista de linhas abaixo).

Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 75 coletivos da frota reguladora na Estação da Lapa, divididos para os dois dias. Serão 30 para o sábado (15), no Fuzuê, e 45 para o Furdunço no domingo (16). Esses veículos ficarão à disposição da fiscalização no Terminal a partir das 19h até 2h30, no sábado, e das 19h30 às 3h45 no domingo.

Para o estudante Hugo Thomás Mendes, 21, as mudanças no esquema de transporte não modificam a rotina. É que o folião mora em Ondina e aproveita a inversão do sentido clássico do circuito - que nesses dias funciona da Ondina a Barra ao invés do contrário - para curtir com conforto. “Pulo Carnaval desde meus 14 anos e curto Furdunço desde que a proposta começou. É a única certeza do meu Carnaval. Como moro pertinho do circuito, ali em Ondina, é gostoso sair de casa e já dar de cara com os trios se organizando”, diz o jovem.

Para quem não tem a sorte de Hugo e precisa contar com o transporte, além das linhas convencionais, 12 linhas de ônibus do Sistema Complementar (Stec) vão prolongar o itinerário até a Barra, a partir das 15h até a 1h.

Táxis e mototáxis

Se as linhas de ônibus não forem a escolha do folião, é possível chegar de táxi e mototáxi para os primeiros dias de festa. Outra opção para o público que participará da folia do Fuzuê e Furdunço é solicitar o serviço de táxi, através do aplicativo Táxi Mobi, que vai operar com bandeira 1 e até 20% de desconto.

Os usuários contarão, também, com pontos de táxi e mototáxis. Os pontos estão localizados no Shopping Barra, no Walmart (Chame-Chame) e Porto da Barra. A Semob criou também um ponto extra, especial para o evento, que ficará na Av. Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris.

Outra opção é utilizar o serviço de mototáxi que ficará à disposição da população no ponto especial implantado na Av. Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi.

Quem vai usar os serviços especiais é o advogado Fernando Sampaio, 26, que prefere os dias de pré-Carnaval. “Eu curto bem mais o pré-Carnaval. Não tem corda, camarote, é muito mais espontâneo, uma festa mais popular, de um modo geral”, explica ele, que espera, principalmente, pela apresentação do grupo BaianaSystem

A banda inclusive foi uma das últimas atrações a serem incluídas na programação que tem ainda artistas como Gerônimo, Ana Mametto e Kart Love no domingo (confira a lista completa abaixo). A ordem das atrações será divulgada nesta quinta-feira (13).

Mudanças no trânsito

Ainda por conta da festa, o trânsito será modificado na região. A Transalvador divulgará detalhes da operação nesta quinta-feira (13). Segundo informações da Semob, no entanto, ocorrerá interdição do tráfego de veículos no sábado e domingo, das 13h à 2h do dia seguinte, no trecho entre Clube Espanhol até o Farol da Barra.

As mudanças de trânsito vão alterar o itinerário de algumas linhas de ônibus, que voltam ao trajeto normal após o período de festas

Confira as alterações:

- Linhas que saem do Rio Vermelho com destino à Barra: Vão seguir pela Rua Osvaldo Cruz, Rua João Gomes, Rua da Paciência, Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira, Avenida Centenário, Rua Frederico Schimidt, Rua Marques de Caravelas, e então fazem o itinerário normal;

- Os ônibus provenientes da Ladeira da Barra e Avenida Princesa Izabel com destino ao Rio Vermelho vão circular pela Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Avenida Centenário, Rua Sabino Silva e depois voltam ao circuito comum;

- As linhas que na Avenida Ademar de Barros com destino Barra vão seguir pela Rua N, Rua Sabino Silva, Avenida Centenário e seguem o itinerário normal.

- Por fim, os coletivos provenientes da Avenida Centenário com destino para Rio Vermelho retornar após Shopping Barra, Rua Sabino Silva, Avenida Oceânica daí seguem seu itinerário normal.

Linhas de ônibus da região do circuito com tempo de circulação ampliado (Fonte: Semop)





Linhas de ônibus até a Lapa também aumentam o tempo de circulação (Fonte: Semob)

Linhas do Sistema Complementar de Transporte (Stec) também têm itinerário prolongado (Fonte: Semob)





Confira a lista de atrações:

Fuzuê (Circuito Orlando Tapajós)



Bike Fuzuê

Tio Paulinho

Charanda do Tamirzinho Kids

Oficina de Frevos e Dobrados

Cia de Danças e Folguedos

Grupo Cultural Terno de Reis Rosa Menina

Grupo Cultural Mandu

Pierrot Tradição de Plataforma

Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

Coral Cantart Canta Bahia

Fanfarra BBG

Careta Tradicional de Acupe

Grupo Folclórico Zambiapunga

Banda Big Show

Grupo Cultural Congos de Cairu

Grupo Cultural Samba de Roda Samba de Maragó

Careta de Cairu

Grupo Cultural de Mascarados Maralegria

Fuzuê Junino

Gravata Doida

Grupo Cultural Bambolê

Banda Show Laroyê

Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé

Cangaceiros de Ipitanga

Cia de Dança Robson Correia/Folia de erê

Afro Ókánbi

Grupo Cultural Imperatriz

Afoxé Daraju de Ode

Banda Commanches

Afro Manganga

Banda Percussiva Axé Babá

Escola Filhos da Feira

Grupo Paio de Rua

Banda Tóaé

Integração da Bahia

Furdunço (Circuito Orlando Tapajós)

Gerônimo

Sylvia Patricia e Tuktuk Sonoro

Fitdance

Bicicletrio Toca Raul - com Marcos Clemente e Banda Arapuka

Rixô Elétrico

Rural Eletrica

Quabales

Forrozeirinha

Maira Lins

BaianaSystem

Microtrio de Ivan Huol

Duas Medidas

Grupo A Máquina do Tempo de Volta aos Anos 80

Mudei de Nome

Val Macambira e Mula Ruge

Armandinho

Dakar Percussivo

Danniel Vieira

Virgílio Lisboa

Artista Peu Murray

Banda Tôaê

Juan e Ravena

A Mulherada

Paulo Raio

Luciano Calazans

Jay Torres

Afrodisíaco

Geovanna Costa

Marcionilio Prado

Tais Nader

Linnoy

Guig Ghetto

Diego Moraes

Faustão e os Mongas

Forró Sobepoeira

Marquinhos Café

Os My Friends

Viola de Doze

Tonho Matéria

Diamba

Banda Marana

Viviane Tripode

Vitrola Baiana

Adão Negro

Ana Mametto

Araketu

Kart Love

Luciano Neves

Forró do Tico



