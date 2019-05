Fusível estoura em trem do Subúrbio e causa pânico entre passageiros; vídeo

Passageiros que estavam no trem do Subúrbio, em Salvador, viveram momentos de pânico no início da tarde desta terça-feira (28). O estouro de um fusível de alta tensão provocou uma explosão e, em seguida, levantou uma fumaça densa dentro de alguns vagões.

O caso ocorreu quando as composições passavam pela estação Santa Luzia do Lobato. Segundo informações da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), responsável pelo sistema ferroviário. O trem parou e os passageiros precisaram sair, alguns pulando as janelas.

"Foi um desespero total. Pensei que o trem todo ia pegar fogo", relatou uma moradora da Calçada, que preferiu não se identificar.

Segundo relatos de pessoas que moram na região, o trem saiu da estação da Calçada em direção ao suburibio já pegando fogo. "Ele veio saindo fumaça e parou aqui na região da Baixa do Fiscal. Foi um tumulto, o povo correndo, pulando, gente passando mal, desmaiando. Eu tava chegando da rua, vi a confusão e corri também", conta outra moradora.

Veja vídeo do momento em que os passageiros começaram a deixar o trem.

Por meio de nota, a CTB informou que, por conta do estouro do fusível, o fornecimento de energia foi suspenso e, consequentemente, o trem parou. Isto porque, o equipamento funciona por propulsão elétrica e, com a explosão, teve seu sistema elétrico interrompido.

Ainda de acordo com a CTB, o sistema trabalha de modo integrado, o que permite que a composição que fazia o sentido contrário tivesse a informação de que pessoas trafegavam na via férrea. Dessa forma, segundo a empresa, oa passageiros que saltaram dos vagões e acabaram passando pela linha ferréa não foram expostas a qualquer risco.

O trem foi rebocado para a oficina e substituído, sem nenhum tipo de prejuízo ao sistema.