Gabi Brandt choca ao revelar valor da fatura do cartão de crédito: 'Outra realidade'

A influencer Gabi Brandt supreendeu internautas com o valor alta de sua fatura mensal do cartão de crédito, que acabou sendo revelado durante uma live que a ex-De Férias com o Ex fazia.

Um seguidor pediu ajuda financeira e Gabi brincou que ela também ia precisar da solidariedade de outros para conseguir pagar a fatura do mês.

Os internautas começaram então a tentar adivinhar o valor e quando uma delas falou "R$ 300 mil", a influencer confirmou.

O assunto rendeu comentários nas redes sociais. "Minha fatura dá 100 reais eu já fico desesperada", disse uma jovem. "Tô é chocado que a Gabi Brandt usa cartão de CRÉDITO achei que ela pagasse tudo a vista, no débito", considerou outro internauta.

"Como que gasta 300 mil em um mês. É realmente outra realidade", escreveu um rapaz. A conta dá R$ 10 mil por dia, em média. “Dava pra eu comprar uma casa por mês e mobiliar ainda”.