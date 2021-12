Gabigol escolhe destino baiano para celebrar fim de ano; veja onde ele está

O jogador do Flamengo Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, escolheu a Bahia para aproveitar os últimos dias do ano. O atacante está em Barra Grande, destino paradisíaco que fica na Península de Maraú. Neste domingo (26), ele passou o dia por lá, entre amigos e com a irmã Dhiovanna Barbosa.



Com praias semidesertas de areias brancas, mata virgem e manguezais, a Península de Maraú pertence ao distrito de Maraú. Graças ao acesso restrito, o lugar conserva um clima rústico e pacato. Possui 40 km de praias, com destaque para Taipu de Fora, faixa de areia dourada e pontuada por coqueirais, que se transforma em uma piscina natural na maré baixa.