Gabigol marca três e Bahia é goleado pelo Flamengo em Pituaçu

A maré que era positiva para o Bahia, virou no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (18), o tricolor deu vexame em casa e foi goleado pelo Flamengo por 5x0, perdendo a segunda seguida no Brasileirão.

No estádio de Pituaçu, o Esquadrão foi dominado e viu Gabigol marcar três vezes, duas no primeiro tempo e uma no segundo. Também na segunda etapa, Pedro e Vitinho completaram a goleada que deu o triunfo ao time rubro-negro.

O resultado fez o Bahia ser ultrapassado pelo próprio Flamengo, que chegou aos 18 pontos e alcançou a sexta colocação. O tricolor agora é o oito, com 17 pontos.

O próximo compromisso do Esquadrão na Série A será no domingo (25), quando visita o Atlético-MG, às 11h, no Mineirão.

SÓ ASSISTIU

Diante de um Flamengo que praticamente colocou força máxima em Pituaçu, o Bahia foi à campo com uma escalação modificada por conta de suspensões e das saídas de Thaciano e Juninho, negociados. Na defesa, Germán Conti voltou após lesão e teve a companhia de Ligger. Já no meio, Galdezani e Thonny Anderson ganharam chance entre os titulares.

Quando a bola rolou, o que se viu foi um primeiro tempo de amplo domínio do Flamengo. O rubro-negro criou duas boas chances logo nos primeiros minutos. Gabigol foi flagrado em impedimento, enquanto Michael desperdiçou a oportunidade.

Marcando com linhas baixas, o Bahia tentava roubar a bola para encaixar o contra-ataque, mas pouco ameaçava o gol de Diego Alves. Na escapada pela direita, Gilberto cruzou para Rossi, mas o goleiro Diego Alves chegou primeiro na bola.

Quando conseguiu roubar a bola no meio-campo, Galdezani não acelerou a jogada e atrasou o lance para a passagem de Rossi. O atacante ainda conseguiu ir até a linha de fundo, mas o cruzamento não chegou ao centroavante Gilberto.

Aos 22 minutos a situação se complicou para o tricolor. Nino Paraíba iniciou a falta em Arrascaeta fora da área e terminou dentro. Pênalti que Gabigol cobrou e abriu o placar para o Flamengo.

O time carioca seguiu pressionando o Bahia. Everton Ribeiro teve duas boas chances, mas foi desarmado dentro da área. Aos 35 minutos Diego recebeu completamente livre na marca do pênalti. Matheus Teixeira fez um milagre e salvou o Bahia.

A pressão carioca fez efeito. Aos 40 minutos, Arrascaeta descolou bom passe para Isla. O chileno cruzou rasteiro, a defesa do Bahia dormiu e Gabigol deu um toque para anotar o segundo do Flamengo.

VIROU GOLEADA

O Bahia voltou do intervalo com Juninho Capixaba no lugar de Matheus Bahia e com a postura mais ofensiva. Em busca de uma reação, o tricolor ficou perto do gol com Gilberto, que chutou para fora, e com Matheus Galdezani, que acertou o travessão de Diego Alves.

A tentativa do Bahia em se lançar ao ataque abriu espaços para o Flamengo. No contra-ataque, Gabigol escapou livre. De cara Com Matheus Teixeira, ele tentou colocar no canto, mas o goleiro tricolor fez uma grande defesa.

Dado decidiu colocar velocidade no Bahia e trocou Thonny Anderson por Maycon Douglas. Mas foi o Flamengo quem voltou a marcar. Aos 16 minutos, Everton Ribeiro teve liberdade para carregar e tocar para Gabigol. O atacante ganhou da marcação de Ligger e fuzilou as redes de Matheus Teixeira: 3x0.

Completamente dominado, o Bahia não conseguia atacar. O quarto gol do Flamengo, que parecia questão de tempo, saiu quando Vitinho cruzou e Pedro surgiu entre os dois zagueiros para vencer o goleiro Matheus Teixeira, aos 28 minutos.

O Bahia quase diminuiu o placar quando Willian Arão não conseguiu dominar dentro da área, mas Edson não aproveitou a bobeira. Para piorar, aos 38 minutos Vitinho recebeu de Arrascaeta e mandou no canto de Matheus Teixeira, fazendo o quinto do Flamengo e fechando o vexame tricolor em casa.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x5 Flamengo – Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Local: estádio de Pituaçu

Gols: Gabigol, aos 22 e aos 40 minutos do 1º tempo, e aos 16 minutos do 2º tempo, Pedro, aos 26 minutos, e Vitinho aos 38

Cartão amarelo: Matheus Bahia, Capixaba, Gilberto (Bahia); Diego (Flamengo)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio apita a partida. Ele será auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (trio de Goiás)



Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Ligger e Matheus Bahia (Capixaba); Patrick (Edson), Matheus Galdezani (Lucas Araújo) e Thonny Anderson (Maycon Douglas); Rossi, Rodriguinho (Pablo) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

Flamengo: Diego Alves, Isla (Rodinei), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); William Arão e Diego(João Gomes); Arrascaeta, Michael (Vitinho) e Everton Ribeiro; Gabigol (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.