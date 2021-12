Gabriel Boric vence 'Bolsonaro chileno' e é eleito presidente do Chile

O candidato de esquerda Gabriel Boric, 35 anos, foi eleito presidente do Chile neste domingo (19). Boric é deputado e ex-líder estudantil e está filiado ao partido Convergência Social.

O adversário nas urnas foi o advogado José Antonio Kast, de extrema-direita e filiado ao Partido Republicano, também apelidado por alguns de 'Bolsonaro chileno'. Kast já reconheceu a derrota e ligou para Boric para parabenizá-lo pela vitória.

Boric havia ficado em segundo lugar no primeiro turno, com 25,82%. Já Kast teve 27,91%.

Kast reconheceu resultado e parabenizou vencedor e desejou sorte; ambos falaram em união (Foto: Reprodução)

Neste domingo (19), as urnas abriram às 8h (horário de Brasília) e fecharam às 18h, quando a apuração dos votos começou. Os votos ainda estão sendo contabilizados.

Boric, de esquerda, e José Antonio Kast, de extrema-direita, representaram lados opostos do espectro político e disputaram cada voto do eleitorado.

O presidente eleito representa uma esquerda progressista revitalizada, que cresceu muito desde os protestos de 2019. Já Kast fundou o ultraconservador Partido Republicano e avalizou a mensagem "lei e ordem".

Além disso, Boric é liberal em temas sociais e defendeu "um Estado de bem-estar" ao estilo europeu na área econômica. Kast apoia um modelo econômico neoliberal e tem uma visão ultraconservadora em temas sociais, com oposição ao aborto e ao casamento de pessoas do mesmo gênero.

Ambos candidatos fizeram adequações às propostas para o governo desde quando passaram para o segundo turno, com o objetivo de deixá-las mais moderadas e atrair o voto moderado. As informações são do G1.