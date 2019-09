Gabriel Jesus assume namoro com a modelo Fernanda Queiroz

O atacante do Manchester City e da Seleção Brasileira Gabriel Jesus assumiu seu namoro com a modelo Fernanda Queiroz. O atleta postou uma foto com a amada e nos stories ela publicou um retrato em que aparece de mãos dadas com o futebolista, com os dedos devidamente trajados com uma aliança, além de um buquê ao fundo.

Também nos stories, ele postou uma foto dos dois juntinhos e colocou um gift engraçado, de garrafas de vinho se casando. Abraçados, ela estampou um lindo sorriso e o jogador fez uma careta com língua para fora, durante um passeio do casal.

Já nos stories da modelo, ela mostrou alguns detalhes do pedido de namoro. Ela mostrou a mão dos dois com anel de compromisso. Além disso, destacou o buquê nada modesto, de rosas, que recebeu e uma foto dos dois em formato de cartão escrito: “Você e eu”.