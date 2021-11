Gabriel Medina assinou acordo para pagar R$ 200 mil por mês à mãe durante 20 anos

O surfista Gabriel Medina assinou um contrato em que se compromete a pagar a quantia de R$ 200 mil por mês à sua mãe Simone. O acordo, segundo o colunista Leo Dias, é válido pelos próximos 20 anos.

Ainda segundo a coluna, o tricampeão mundial de surfe não havia percebido qual era o conteúdo do documento que assinou. O rapaz, de acordo com fontes próximas, sequer sabe quando o contrato foi assinado.

No entanto, o valor do contrato foi anulado após Gabriel aceitar pagar uma quantia milionária para romper a relação de Simone com a empresa SGM Esportes, que abriu com o filho em 2014.

Simone Medina, teria ganho por volta de R$ 5,5 milhões, referentes à sua participação de 25% na SGM.

Durante os anos que foi agente do filho, Simone teria acumulado três imóveis na Praia de Maresias, na cidade de São Sebastião, Litoral de São Paulo, e um Audi Q5.