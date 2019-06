Gabriel Medina tenta aproximação com Sasha, mas não é retribuído

Após sairem notícias de que Sasha Meneghel terminou seu namoro com o ator da Globo, Bruno Montaleone, Gabriel Medina começou a mexer os seus pauzinhos. Neste sábado (22), o surfista começou a seguir a filha de Xuxa no Instagram.

Entretanto, aparentemente a abordagem ainda não surtiu efeito. A jovem não retribuiu o "favor" e continua sem seguir o surfista.

Aparentemente o surfista não perde tempo no gatilho. No início do ano houve rumores de possíveis relacionamentos dele com Anitta e Bruna Marquezine.