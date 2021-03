Gabriela Pugliesi diz que perdoou Erasmo, mas descarta voltar com o ex

A influencer Gabriela Pugliesi voltou a falar sobre o fim do seu casamento com Erasmo Viana, anunciado no mês passado.



Um seguidor comentou em um post de Pugliese, e citando passagens bíblicas, pediu que a influencer perdoasse o ex-marido.



"Perdoa o Erasmo, Jesus escolheu doze discípulos, mesmo assim ele foi traído. Jesus os perdoou e os amou. Esse foi seu ensinamento. Os erros que nos fazem crescer", escreveu o seguidor.



Seguidor citou Jesus para pedir que Pugliesi perdoasse o ex-marido (Reprodução)

Pugliese respondeu que o ex já está perdoado, mas descartou qualquer possibilidade de volta no relacionamento.



"Tá mais que perdoado. Só não volto", respondeu a influencer, que ainda usou uma figurinha de um sorriso para responder ao seguidor.



O casal anunciou a separação em 21 de fevereiro, quando Erasmo postou em sua conta no instagram um vídeo onde confirmava notícias que apontavam para a separação do casal.



Ele diz ter cometido um erro grave, do qual se arrependeu. No vídeo, ele disse ainda ter esperanças de um dia voltar com a ex.



Após o anúncio, Pugliesi e Erasmo negaram que o "erro grave" cometido por ele tenha sido traição.