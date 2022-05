Gabriela Pugliesi se choca ao descobrir sexo do bebê

Gabriela Pugliesi não conseguiu conter a emoção ao descobrir, ao lado do namorado Túlio Dek, o sexo do bebê que está esperando. A influenciadora de 37 anos está grávida do primeiro filho.

Foi na semana passada que Gabriela Pugliesi trouxe à tona sua gravidez. No vídeo, publicado nesta terça-feira (17), ela e o namorado comem um cupcake que revelou o sexo da criança.

Na segunda-feira (16), a loira já conversava com os seguidores sobre a sua expectativa para o bebê. "Eu nunca tive preferência, mas sempre me imaginei sendo mãe de menino. Sou muito prática e meu jeito combina mais com menino... Eu sinto", declarou.

Menino ou menina?

No vídeo, Gabriela Pugliesi surge emocionada após o comer o cupcake. Isso porque os dois descobrem que serão pais de um menino.

"Eu falei que era menino. Todo mundo errando. Vem com Deus, meu filho, estamos te esperando", comemorou Túlio.

"Eu estou chocada. Não estou acreditando. Realmente a gente não controla nada nessa vida", disse a influenciadora. Pelos Stories, Pugliesi falou mais sobre o assunto.

"Estou muito feliz que sou mãe de um menino. A minha vida inteira sempre imaginei que seria mãe de menino, mas quando fiquei grávida eu tinha certeza que seria menina. Eu nem cogitava isso, por isso minha cara de choque no vídeo", detalha.