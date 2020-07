Gafanhotos e Populistas,

Se a ONG do Cacique Cobra Coral alterou o clima e mandou uma nuvem de gafanhotos para o Uruguai, deveria poder, também, alterar o clima e mandar o populismo para um planeta fora do sistema solar, o Upsilon Andromedae b, por exemplo. Que se for habitado, me perdoem seus habitantes. Na viagem, longa, a enorme delegação populista à esquerda, à direita, e muito pelo contrário pode escutar a Ave Maria da sanfona de Gilson Machado (Embratur), e aulas de “Como Derrotar o Nazifascismo” de Chauí e Tilburi.

Para entender melhor o Juízo Quase Final que estamos vivendo, há muito tempo, espiem o verbete Populismo do Dicionário de Política de Bobbio (Ed. UNB, 2004), e leiam Os Engenheiros do Caos de Giuliano Da Empoli (2020, Ed. Contexto) que em idioma do século 21, explica o planeta que Salvini, Trump, Lula, Bolsonaro e etc governam e nos submergem.

Dos nossos 520 anos tupilusoafricano, estivemos 389 sob o controle de um marido – sim, colonizador é igual a marido ciumento e violento – que não nos permitia respirar. Nem aprender. Conhecimento é o amante que ameaça casamentos irrespiráveis. No período colonial nada de imprimir livros. E, nos processos contra os subversivos, ter livros era demonstração de periculosidade. Ainda nos Anos 1964 a 1989, a PF da ditadura queimava livros apreendidos nas casas subversivas. E no curso primário, apenas leitora de Monteiro Lobato, eu era chamada de astuciosa pela Professora Dinéia.

Maçã, árvore da sabedoria, serpente, tudo isso é combatido no Brasil desde 1500, num processo de desumanização que nos trouxe ao agora. Sem educação, que o próprio presidente da República confessou, quinta-feira, que está horrível, provavelmente eximindo-se dos últimos meses de presidência, nós nunca sairemos da deseducação endêmica que o populismo mantém com mentiras, violência, corrupção e que é infinitamente pior que o coronavírus.

Não vejo como escapar do populismo porque é lógico que ele, como o colonizador, jamais investirá na educação, amante que libertará o Brasil de suas garras. Mas aqui, pensando, podemos fazer uma vaquinha para contratar uma fábrica de robôs que crie inteligências artificiais com conteúdo de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Milton Santos, Celso Furtado, Euclides da Cunha para assumir postos chaves na República.

Neste país ainda não é proibido sonhar!