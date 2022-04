Gafe ao vivo: fala de Rui sobre vigiar Neto e deixar governo de lado vira piada na oposição

As declarações concedidas pelo governador Rui Costa (PT) sem saber que estava ao vivo no canal da Rádio Metrópole no YouTube ontem, quando disse que deixou o governo de lado para fazer política e que estava monitorando as andanças do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) no interior, alimentaram piadas entre líderes da oposição. “Pensava que o apelido de ‘Correria’, criado para ele por seus marqueteiros, era para contrapor o ‘Wagareza’, como o senador Jaques Wagner ficou conhecido na época em que governava a Bahia . Agora descobri que era para ficar correndo atrás de Neto”, ironizou o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente estadual do PDT.

Tô colado em você

"Rui achou nova função. Virou fiscal de Neto. Das duas uma: ou quer copiar discursos e planos ou aprender como em oito anos o ex-prefeito mudou Salvador, coisa que não dá para ele fazer pela Bahia na reta final do mandato. Mas, seja o que for, será difícil carregando o peso da candidatura sem gás de Jerônimo Rodrigues (PT)”, alfinetou o deputado estadual Tiago Correia (PSDB).

Parece, mas não é

O deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos), que foi aliado do PT por quase duas décadas, também tirou sarro com a trapalhada do governador na Metrópole. “A parte em que ele diz que abandonou a gestão para fazer politicagem e depois muda totalmente de discurso ao saber que estava no ar, como se nada tivesse acontecido, parece cena de filme de comédia e revela bem o que ele se tornou. Rui Costa hoje é o homem das fake news. Mesmo com um candidato que precisa de bengala para seguir, inventa pesquisa que mostra vantagem de Jerônimo sobre ACM Neto em algumas regiões. É piada, mas sem graça”, provocou Nilo.

Abril escaldado

As queixas da população de Salvador sobre o calor anormal em abril são mais do que meras suposições. Segundo levantamento feito pela Defesa Civil da capital a pedido da coluna, as temperaturas de 1º a 13 ultrapassaram a média histórica para este mês em praticamente todos os dias, exceto 2 e 5 de abril, que não romperam a linha dos 29,6º C. Nas demais, o termômetro registrou marcas de até 1,2º C maiores, com destaques para terça e quarta passadas, quando os ponteiros atingiram 30,7º C e 30,8º C.

Pelotão do fogo

Diante do risco de incêndios florestais em unidades de conservação, terras indígenas e projetos de assentamento rural, o Ibama autorizou o Prevfogo, responsável pelo combate às chamas em áreas protegidas, a contratar brigadas federais temporárias em quatro municípios baianos sob emergência ambiental: Porto Seguro (Sul), Itaetê (Chapada), Serra do Ramalho e Barreiras (Oeste). Cada um terá de 15 a 30 brigadistas, entre chefes, líderes de esquadrão e profissionais que atuam na linha de frente dos incêndios.

Vai e volta

A partir desta sexta-feira, a Satélite entra em férias e retorna à publicação normal em 19 de maio, quando ampliará a presença no portal do CORREIO (correio24horas.com.br), com conteúdos exclusivos para a versão digital. Até breve!

Apresentei no início de abril um projeto para disciplinar a criação amadorista e comercial de aves. Espero conseguir apoio ao uso sustentável das espécies, diminuindo a pressão do tráfico

Paulo Câmara, deputado estadual do PSDB