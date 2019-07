Gal Costa dança enquanto público xinga Bolsonaro em show; veja vídeo

Foto: Divulgação

A cantora Gal Costa dançou e sua banda tocou em ritmo de marchinha, enquanto o público do Festival de Inverno de Bonito, no Mato Grosso do Sul, hostilizava Bolsonaro. O perfil da cantora no Instagram postou nos stories uma série de vídeos em que se ouve o público gritando: "Ei, Bolsonaro, vai tomar...".

A banda começa a tocar a marchinha, e Gal gesticula no ritmo. Em seguida, eles iniciam a música Bloco do Prazer.

Em um post em seu feed, a baiana falou sobre o show, sem mencionar a manifestação do público: "Linda noite no Palco das Águas do @festivalbonito! Obrigada a todos!".

Assista ao momento do show [CONTÉM PALAVRÕES].