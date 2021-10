Galdezani tem rescisão publicada no BID; atacante está de volta ao Bahia

Agora é oficial: o volante Matheus Galdezani não faz mais parte do elenco do Bahia. Dois dias depois de ter sido afastado do grupo principal, o jogador chegou a um acordo com a diretoria e antecipou o fim do vínculo, que iria até dezembro. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo da CBF (BID), nesta quinta-feira (21).

Matheus Galdezani estava no Bahia emprestado pelo Coritiba, mas não conseguiu se firmar no Esquadrão. Ao todo ele participou de 25 jogos com a camisa tricolor. Fora dos planos do técnico Guto Ferreira, o jogador foi colocado para treinar com a equipe de transição. Além dele, o também volante Pablo e os atacantes Thonny Anderson e Oscar Ruiz viveram situação semelhante.

Também nesta quinta-feira, foi publicado no BID a rescisão do contrato de Diego Dabove. O treinador deixou o Bahia no dia seis de outubro, quando foi substituído por Guto Ferreira. O argentino comandou o Esquadrão em apenas seis jogos no Brasileirão.

Atacante de volta

Enquanto Galdezani está de saída, o atacante Gustavo retornou ao Bahia. O jogador estava emprestado ao Retrô-PE, na disputa da Série D, e teve o contrato com o tricolor reativado.

Gustavo deve se juntar ao elenco de transição, que está em fase de treinos na Cidade Tricolor, mas que não tem mais calendário em 2021. A próxima competição da equipe será o Campeonato Baiano de 2022.