Galvão Bueno tem salário drasticamente reduzido pela Globo; veja valores

O salário do apresentador Galvão Bueno, principal narrador esportivo do Brasil, foi reduzido em mais de 80%, de acordo com a coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles.

Galvão recebia R$ 5 milhões mensais na TV Globo, mas agora, após um acordo com a emissora, o locutor aceitou passar a receber cerca de R$ 800 mil.

Ainda segundo a coluna, apesar de ter aceitado o acordo, o apresentador, que trabalha há 40 anos na emissora, está muito insatisfeito.

Galvão cobriu 10 copas do mundo e é sempre lembrado por eternizar momentos, como o tetracampeonato da seleção brasileira de futebol, em 1994, o penta, em 2002, e as vitórias do piloto Ayrton Senna, na Fórmula 1, entre outros momentos inesquecíveis do esporte brasileiro.