Gamer é assassinada a facadas em São Cristóvão; namorado comete suicídio

Uma tragédia interrompeu os sonhos de uma jovem de 25 anos, moradora do bairro de São Cristóvão, em Salvador. Gabriele dos Santos Souza foi assassinada a facadas nesta sexta-feira (28), na casa onde morava. O principal suspeito é o namorado com quem se relacionava há cerca de um ano e meio, Guilherme Andrade Santos, 21, que se matou no mesmo dia.

Segundo a polícia, o corpo de Guilherme, que era militar da Força Aérea Brasileira, foi encontrado por volta das 10h30 com um tiro na cabeça na região da praia de Ipitanga, próximo ao Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A faca usada para matar Gabriele foi encontrada em um córrego, que fica na mesma região em que o namorado dela foi encontrado já sem vida.

A polícia suspeita de feminicídio premeditado seguido de suicídio porque, antes do crime, Guilherme escreveu uma carta de despedida para a família dele, confessando o crime e informando onde seu corpo poderia ser encontrado. Segundo relatos, o casal brigava bastante.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (1ª DH/Atlântico). Familiares de Gabriele e Guilherme prestarão depoimento e laudos periciais vão contribuir com as investigações.

Última postagem

Em suas redes sociais, Gabriela se identificava como gamer, ama Free Fire e fazia lives no canal "GalegaHutten". Ela também gostava de compartilhar cliques na praia e na companhia de amigos e familiares.

Em sua postagem mais recente, feita no dia 2 de janeiro, ela publicou uma foto curtindo a virada do ano e desejou que 2022 fosse de paz. "Que esse novo ano abra as portas para novos sonhos, que o senhor Jesus Cristo sempre renove minha fé, meu desejo é de paz para esse mundo. Feliz ano novo".

Um dia antes do crime, Gabriele e Guilherme chegaram a se encontrar em um restaurante no Corredor da Vitória. Os cliques do casal foram compartilhados nas redes sociais. A polícia investiga como e quando o crime ocorreu.

O enterro de Gabriele será neste sábado (29), no Cemitério Municipal de Itapuã.