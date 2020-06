Gandu adotará lockdown contra coronavírus a partir da semana que vem

A cidade de Gandu, no Sul da Bahia, terá lockdown a partir da semana que vem. A prefeitura decretou a proibição das atividades não-essenciais e circulação de pessoas e veículos, iniciando na quinta-feira (2). A medida tem o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus no município.

O lockdown terá validade até dia 8 de julho. Somente farmácias, clínicas médicas, laboratórios, postos de combustíveis e serviços de delivery terão funcionamento permitido. Carros oficiais e de urgência e emergência também poderão circular.

A cidade de Gandu já vinha adotando outras medidas restritivas. Por recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), as atividades comerciais de serviços não essenciais já estão suspensas há cerca de uma semana. O toque de recolher também foi decretado no dia 4 de junho, com encerramento na terça-feira (30).