Gangue de caranguejos gigantes e famintos invade churrasco e aterroriza família

O churrasco de uma família em Christmas Island, Austrália, foi interrompido por uma gangue de caranguejos-ladões (também conhecidos como caranguejos-de-coqueiros) gigantes e famintos.

Cerca de 50 caranguejos de grande porte invadiram o local onde a família estava reunida, deixando todos, inclusive crianças, apavorados.

Essa espécie de caranguejo é o maior crustáceo terreste do mundo, podendo atingir até um metro. Christmas Island tem a maior população da espécie (Birgus latro) no mundo, que pode viver até 50 anos.

Um vídeo postado no Instagram mostra a movimentação do crustáceos em busca de comida. Assista:

Apesar do tamanho, no entanto, os caranguejos não atacaram os humanos. “Eles são relativamente pacíficos. Eles podem ser movidos suavemente ou, às vezes, recolhidos e movidos. Sem picar", disse uma das mulheres presentes no momento.

Já no Facebook, a companhia de turismo de Christmas Island postou "caranguejos-ladrões tiveram um mau comportamento e algumas famílias precisaram alimentar algumas bocas extras em seu churrasco".