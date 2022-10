Gasolina mais cara: Acelen anuncia reajuste nos combustíveis a partir deste sábado

Motoristas baianos vão ter que enfrentar mais um aumento no preço dos combustíveis. A Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, ingormou um reajuste nos preços que passa a valer a partir deste sábado (8).

O aumento será de 8,7% na gasolina, 11,3% no diesel S 10 e 11,5% no diesel S 500. Segundo a Acelen, os valores seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, adquirido a preços internacionais, além do dólar e frete. A empresa acrescentou que isso pode variar para cima ou para baixo.

Através da assessoria, a empresa reafirmou "sua crença em uma política transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado".