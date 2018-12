Gata salva criança de picada de cobra no Rio de Janeiro

Por muito pouco um filhote de cascavel não ataca Miguel, uma criança de 3 anos, em São José das Palmeiras, interior do Rio de Janeiro. Quem impediu a ação foi Amy, uma gata vira-lata de 4 anos. O susto aconteceu na casa de Alyadine Rodegheri, avó de Miguel. A informação é do G1.

Segundo ela, o menino foi até a cozinha beber água quando se deparou com o animal de quase um metro na pia. O pai do menino o ouviu gritar e foi até o local, quando viu a felina batendo a pata na cabeça do animal peçonhento e o seu filho paralisado de medo. O pai conseguiu capturar a cobra. A Guarda Municipal foi acionada e recolheu a cascavel.

Na região próxima a casa de Aladine, a rua não é asfaltada e existe um terreno baldio em frente à residência - nele, segundo moradores, já foram vistos escorpiões e lagartos.

Agentes da Guarda Municipal foram acionados para resgatar a cobra (Foto: Alyadine Rodegheri/Arquivo Pessoal)

O dono da gata, Ezequiel Bitares da Rosa Rodegheri, de 15 anos, primo de Miguel, contou que Amy é uma caçadora nata e que já recebeu vários presentes dela: "Ela traz pombinhos, passarinhos, já me trouxe um peixe uma vez. Ela também me protegeu de um pit bull que avançou em mim na rua e onde eu vou ela vai atrás. Ela protege mesmo, é uma verdadeira amiga, parece até um cachorro".