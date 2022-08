Gato é resgatado após ficar com a cabeça presa em muro em Eunápolis

Um gato que estava preso no buraco de um muro foi resgatado neste domingo (14) pela guarnição de busca e salvamento pelos bombeiros militar de Eunápolis, pertencente ao 6º GBM, de Porto Seguro. O animal foi avistado por um dos vizinhos do estabelecimento comercial localizado no bairro Vivendas Costa Azul em Eunápolis, que acionou o resgate.

Para o resgate os bombeiros utilizaram uma ponteira e uma marreta e quebraram parte da estrutura para que a cabeça do felino pudesse ser liberada e consequentemente o resgate acontecesse de forma segura. Durante todo o procedimento os militares atuaram com bastante cuidado para não estressar ainda mais o gato.

Após o resgate, o felino conseguiu se desvencilhar dos bombeiros e seguiu em direção à rua. Os militares tentaram realizar recapturar o animal, mas não conseguiram. De acordo com os moradores das proximidades o animal não pertence a ninguém da região, ele também não estava com nenhuma identificação.