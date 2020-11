Gato é resgatado por bombeiros escondido em motor de carro em Barreiras

Um filhote de gato foi resgatado por bombeiros na tarde do domingo (8) em Barreiras, no oeste da Bahia, escondido no motor de um carro no bairro Serra do Mimo.

O dono do carro chamou o 17º Grupamento de Bombeiros MIlitar (17º GBM/Barreiras) para fazer o resgate depois de o animal ter ficado pelo menos um dia no motor do veículo.

Os bombeiros usaram almofadas penumáticas para erguer o carro e conseguir ter acesso ao animal, que estava nas partes internas do motor, dificultando o trabalho.

A suspeita do dono do carro é que o filhote tenha se escondido numa cidade vizinha, onde ele estava antes, mas só notou a presença depois que ouviu os miados vindos capô.

Logo após o salvamento, o gato foi alimento com leite e ficou sob os cuidados do dono do carro. Ele demonstrava cansaço, mas não tinha ferimentos.