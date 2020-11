Gefferson Vila Nova Label celebra identidade cultural em criação para o AFD

A Gefferson Vila Nova Label retorna ao Afro Fashion Day com o seu mix de alfaiataria, street e couture para a edição atual do evento. Com sete anos de mercado, a marca idealizada pelo designer Gefferson Vila Nova se propõe a fazer uma leitura contemporânea de diferentes linguagens de moda e a partir daí construir uma coleção com espírito atemporal e vanguardista.

A principal forma de distribuição das peças lançadas pela Gefferson Vila Nova Label são as lojas multimarcas e as plataformas de e-commerce utilizadas pela marca. Por ser uma empresa que produz sob demanda, durante o período da pandemia, Gefferson conta que a produção mudou de direção. “Esse período foi um momento de direcionar essa produção a confecção de EPIs para área médica, como macacões impermeáveis e aventais em TNT. Estamos retornando as atividades ligadas à moda agora com o AFD”, relata.

Classificando o tema “dendê” como original, Gefferson destaca a importância do AFD para o cenário cultural da Bahia. “É uma forma de afirmação e celebração da identidade cultural, força criativa e beleza de nossa gente”, diz.

O responsável pela marca acredita que o corpo é um instrumento de performance e cada indivíduo através dele faz a sua leitura de forma intuitiva e subliminar das coisas a sua volta, os impactos socioculturais e políticos. “Sobreviver em um país como o Brasil sendo preto, pobre e LGBTQI+ é um ato político. E a roupa é o elemento que adorna essa narrativa. Embora alguns torçam o nariz dizendo que cagam pra moda, infelizmente, sinto muito, mas a verdade é só uma, baby”, comenta.

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Hapvida a parceria do Sebrae e o apoio do Shopping Barra e Lagares.



