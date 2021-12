‘Geleira do Juízo Final’, na Antártica, pode quebrar nos próximos cinco anos

A aceleração do aquecimento global tem alterado a paisagem na região Ártica ao Norte. Diante do fenômeno, cientistas descobriram sinais perturbadores, associados a uma das plataformas de gelo que protegem a chamada “geleira do Juízo Final” da Antártica.

Imagens de satélites apresentadas reunião anual da União Americana de Geofísica, na segunda-feira (13), sugerem que a plataforma de gelo crítica que mantém unida a geleira Thwaites no oeste da Antártica – uma importante defesa contra o aumento do nível do mar global – pode quebrar dentro do próximos três a cinco anos.

A nomenclatura “geleira do Juízo Final” deve-se ao fato do risco que representa o seu processo de derretimento. Ele despejou bilhões de toneladas de gelo no mar e seu desaparecimento pode levar a mudanças irreversíveis em todo o planeta.

De acordo com publicação da CNN, a geleira, que tem o tamanho equivalante ao da Flórida ou da Grã-Bretanha, já responde por cerca de 4% do aumento anual do nível do mar global. Ela perde cerca de 50 bilhões de toneladas de gelo a cada ano e está se tornando altamente vulnerável à crise climática. A queda da plataforma de gelo pode causar o colapso iminente da geleira.

Se as Thwaites desabarem, o evento pode elevar o nível do mar em vários metros, dizem os pesquisadores, colocando em risco as comunidades costeiras, bem como as nações insulares baixas. Por enquanto, a geleira está sendo retida por uma plataforma de gelo flutuante crítica.