Genial/Quaest: Lula tem 44%, Bolsonaro 32%, Ciro 8% e Simone 3%

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 31, mostra que, mesmo após as entrevistas dos candidatos ao Jornal Nacional, e o início da propaganda de rádio e TV, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando a corrida para o Palácio da Planalto, com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro (PL).

Ambos os candidatos oscilaram negativamente 1 ponto porcentual desde a última rodada da pesquisa, divulgada no dia 17 de agosto

Ciro Gomes (PDT), oscilou positivamente 2 p.p. e teria 8% dos votos no primeiro turno. Simone Tebet (MDB) se manteve estável, com 3%. Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (PROS) tiveram 1% das intenções de voto - a pesquisa aconteceu antes de o Pros retirar a candidatura de Marçal para apoiar Lula. Os demais candidatos não pontuaram. Votos em branco e nulos são 6% e 5% dizem que não irão votar.

Sobre os votos definitivos, 65% dos eleitores entrevistados afirmam que não pretendem mudar de candidato até outubro e 33% podem mudar. Entre os candidatos, 76% dos eleitores de Lula e 75% dos de Bolsonaro disseram que não pretendem mudar suas decisões.

Segundo turno

Lula lidera as simulações de segundo turno, com 51% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 37%. Questionados sobre quem seus candidatos devem apoiar se não chegarem ao segundo turno, 48% dos eleitores de Ciro acham que o pedetista deveria apoiar Lula, 20% Bolsonaro e 25% nenhum dos dois. Entre os eleitores de Tebet, 32% acreditam que a emedebista deveria declarar apoio a Lula, 16% em Bolsonaro, e 44% em nenhum dos dois.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 25 e 28 de agosto, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 Estados brasileiros. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00585-2022.