Geninho antecipa escalação do Vitória para enfrentar o Lagarto

Sem mistério. Apesar de fazer treino fechado, Geninho entregou a escalação do Vitória para enfrentar o Largato na quinta-feira (4), às 19h15, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Barradão.

O treinador perdeu suas principais peças no meio-campo e precisou fazer modificações: Guilherme Rend foi expulso diante do Imperatriz, na primeira fase, e vai cumprir suspensão. Fernando Neto sofreu lesão na coxa e está fora de combate.

Geninho afirmou que prefere entrar com uma formação mais experiente para não correr risco de ser surpreendido pela equipe sergipana e, por isso, vai lançar a campo uma trinca com Jean, Rodrigo Andrade e Gérson Magrão no meio.

O resto do time está mantido e o Leão entrará em campo com: Ronaldo, Van, João Victor, Maurício Ramos e Carleto; Jean, Rodrigo Andrade e Gérson Magrão; Vico, Alisson Farias e Léo Ceará.

"Temos jogadores de qualidade. Experientes e garotos. Eu devo começar o jogo com Jean, Rodrigo e Magrão fazendo o meio. O resto do time é o que vinha jogando, não tem motivo para mistério", disse Geninho.

Caso vença o confronto, o Vitória avança para enfrentar o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil - momento da competição em que acaba o formato em jogo único e são adotados os confrontos em ida e volta. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.

Geninho convocou 20 jogadores para o jogo. Dos cinco atletas cedidos ao time de aspirantes para disputar o Ba-Vi, apenas Ruan Levine não está na lista. O atacante deixou o clássico machucado na coxa e vai passar por exames. Os outros são Lucas Arcanjo, Romisson, Matheus Tenório e Eduardo. Todos estão à disposição.

Confira os 20 relacionados do Vitória:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo

Laterais: Jonathan Bocão, Van, Carleto e Rafael Carioca

Zagueiros: João Victor, John e Maurício Ramos

Volantes: Gerson Magrão, Jean, Rodrigo Andrade e Romisson

Meias: Eduardo e Matheus Tenório

Atacantes: Alisson Farias, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Rodrigo Carioca e Vico.