Geninho elogia o ABC e considera expulsão de Vico exagerada

A maior parte dos elogios feitos pelo técnico Geninho durante a entrevista coletiva concedida após o empate em 1x1 com o ABC foi feita ao adversário. Na avaliação do comandante rubro-negro, o rival potiguar impôs muitas dificuldades ao Vitória na noite de domingo (8), na Arena das Dunas, em Natal.

"A partida se apresentou com a dificuldade que imaginávamos. Trabalhei muito tempo aqui em Natal. É complicado jogar com o ABC aqui, o time cresce, a torcida vem junto. O Diá é um treinador que monta muito bem suas equipes, marca forte, marcação individualizada e com saída muito rápida pelos lados. Jogadores muito rápidos, tentando viradas de jogo, dar profundidade. Então você vai atacar, de repente erra um passe na transição ou não conclui bem, permite o adversário jogar em cima de você, e isso acabou sendo a história o jogo".

O empate com o ABC foi o quarto do Vitória na Copa do Nordeste. Antes, já teve igualdade no marcador contra Fortaleza (0x0), Sport (1x1) e Freipaulistano (0x0). Na avaliação do treinador, o Leão atuou melhor na etapa inicial e enfrentou dificuldade após o zagueiro e capitão Maurício Ramos deixar o campo lesionado.

"Fizemos, em alguns momentos, boa partida, primeiro tempo melhor que o segundo. Tivemos chance de matar o jogo, mas infelizmente não aconteceu. Depois tivemos lesão do Maurício, que trouxe instabilidade para a equipe, porque passamos a jogar com dois jovens, João Victor perdeu a referência do lado dele. Depois entrou o John, que entrou bem, não complicou. Traz preocupação de como vai entrar no jogo".

Geninho admitiu que o time teve pecou em erros de passe. "Ainda erramos alguns passes em saída de bola, jogadores que não têm essa característica de errar esse tipo de passe, mas tivemos erros. Mas mesmo assim a equipe equilibrou. Depois ficamos com 10. Penso sempre que toda vez que não se perde, se soma um ponto", ponderou.

Na opinião de Geninho, a expulsão do atacante Vico foi exagerada. "Não, porque ele foi dar uma bicicleta. Não sabia que o cara vinha pondo a cara ali. Foi um lance imprudente, mas cabia mais um amarelo. Não foi um lance em que foi para fazer a falta. Visou a bola. Tentou dar bicicleta, não foi visando o rosto. Mas, dentro da nova orientação, qualquer lance que extrapola um pouco, o juiz aplica o vermelho. No meu entendimento, em um lance desse, onde não tem intenção, a partir do momento em que faz um ato que coloque em risco, poderia levar um amarelo".

O time principal do Vitória volta a campo pela Copa do Nordeste no sábado (14), às 16h, quando recebe o River-PI, no Barradão. Com 10 pontos, o Leão é o terceiro colocado do Grupo B do torneio regional. No entanto, Geninho voltará a ficar à beira das quatro linhas antes disso, na quinta-feira (12), às 19h15, contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, no primeiro jogo do duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.