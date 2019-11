Geninho nega saída para o Avaí e revela pressão para descansar

Com a permanência no Brasileiro da Série B garantida, é certo que o Vitória já tem mais preocupação com 2020 do que necessariamente com sua última partida na temporada, dia 30, contra o Coritiba, no Barradão.

Para que os erros não se repitam, a direção rubro-negra é obrigada a fazer uma análise criteriosa das peças que tem à disposição. Antes de tudo, porém, é necessário definir quem vai tocar o barco e pelo bom trabalho que fez no campeonato, o nome preferido do Leão é o técnico Geninho.

O treinador afirmou ao CORREIO que ainda não recebeu nenhuma proposta do clube, mas está ciente do interesse por um prolongamento de vínculo. Contudo, nem mesmo o técnico de 71 anos sabe o que lhe reserva o futuro. A pressão familiar está grande para que Geninho dê uma parada e ele garante que vai definir sua vida após uma conversa com sua esposa e filhos, que só deve acontecer depois do encerramento da Série B.

Por conta disso, o treinador tratou logo de negar a notícia de que ele já está acertado para assumir o departamento de futebol do Avaí na próxima temporada. Geninho afirmou que recebeu convite do presidente do clube de Santa Catarina, Francisco Battistotti, para assumir a função - mas que não assinou contrato algum até o momento.

“As portas ficaram abertas desde minha saída, mas não acertei com o Avaí, assim como não acertei com o Vitória. Preciso conversar com minha família antes de decidir o que fazer. Posso parar por um tempo, ou mesmo continuar. Só depois de definir isso que posso parar e olhar as propostas”, afirmou Geninho.

À Rádio Guarujá, de Florianópolis, Francisco Battistotti afirmou que aguarda o retorno de Geninho em 2020 e afirmou que o treinador tinha firmado um compromisso com o Avaí.

“Acredito que ele vá cumprir o acordado. Se vier, vai ser um cara de muita ajuda para nós. É uma pessoa que entende de futebol, sabe dominar o vestiário. O que acho que o Avaí está precisando é de uma pessoa de pulso firme dentro do vestiário, que não seja o treinador, para cobrar dos atletas”, declarou o dirigente do Leão da Ilha.

Geninho garante que gosta muito de Salvador e está feliz no Vitória. Além disso, o técnico já havia declarado após o triunfo de 2x1 sobre o Operário que está pessoalmente satisfeito com seu desempenho como treinador e que esta é a sua preferência, porque ainda sente que tem “lenha pra queimar” na função.

Boa passagem

O Vitória disputou 14 jogos com Geninho no comando e obteve cinco triunfos, seis empates e apenas três derrotas. É a quinta passagem do treinador, que também já foi goleiro do clube antes de pendurar as luvas.

*Supervisão do subeditor Miro Palma