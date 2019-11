Geninho projeta 'jogo do fico' contra o CRB: 'É a oportunidade'

Contratado há menos de dois meses, Geninho está a um jogo de alcançar seu objetivo. Se vencer a partida contra o CRB, terça-feira (12), às 19h15, no Barradão, o Vitória praticamente garantirá a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Eu acho que sim. Eu acho que alguns resultados fizeram com que aquele número mágico dos 45 recuasse um pouco. Tem gente já falando até em 42 ou 43. Se nós conseguirmos uma vitória, nós atingimos 44 e acho que 44 vai nos dar a certeza de já ter atingido o objetivo", calculou Geninho. "Espero que a gente não deixe passar essa oportunidade. Ela surgiu até antes do que esperávamos e temos que aproveitar. Não podemos tansferir uma situação que podemos resolver", pregou.

Com 41 pontos, a seis da zona de rebaixamento, o Vitória é o 13º colocado da tabela de classificação. Com 50 pontos e em 7º lugar, o CRB ainda tem chances de subir à Série A e o treinador rubro-negro sabe que isso aumentará o grau de dificuldade da partida. "Temos que ter a cosciência da dificuldade do jogo. O CRB vai jogar aqui uma cartada decisiva. Temos que tomar muito cuidado", alertou.

Apesar disso, Geninho confia que o Vitória terá condições de controlar a ansiedade e se manter concentrado para vencer no Barradão. "O time tem que ter a consciência de que vem produzindo um bom futebol. O time adotou um espírito de Série B e está jogando realmente como um time que quer atingir esse objetivo. Está se impondo, marcando forte e agredindo o adversário. Acho que nós temos que manter esse nível".

Para a partida contra o CRB, Geninho terá quatro reforços. Chiquinho, Capa e Wesley estão recuperados de contusão e à disposição do treinador. Após cumprir suspensão e ficar fora do empate sem gols com o Paraná, o zagueiro Everton Sena retornará ao time titular.

"Muito bom nessa reta final você ter todo mundo. Eu ainda não defini o time. A volta do Sena, dentro de um critério, é praticamente certa. Ele vinha muito bem, tomou um cartão, saiu, e tem quase que um direito de retorno. Apesar de achar que o Zé (Ivaldo) fez uma partida muito boa, que o credencia até a uma titularidade, um jogador que se impõe, fala, até com a sua experiência ajudou bastante", elogiou Geninho.

"O resto da equipe vou analisar bem, porque essa equipe veio muito bem nos últimos dois jogos. Os jogadores que estão atuando estão rendendo bem. Vamos com um pouquinho de calma para definir, mas é muito bom ter mais opções à disposição", comemorou Geninho.

A principal dúvida do treinador é sobre a manutenção de Eron ou a escalação de Wesley. "Eu vou conversar com o Wesley pra saber como ele está se sentindo. Ele fez um trabalho de recuperação, mas foi curto, não foi muito longo. Uma lesão boba, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Ele fez um trabalho hoje, trabalhou normalmente, não sentiu. Vamos ver. Hoje eu tenho o Eron em bom momento. Se não puder o Wesley, mantenho o Eron e eu vou estar tranquilo dentro daquilo que pode render. Vamos com calma ver como a gente encaixa, mas basicamente eu devo manter a equipe que vem jogando", projetou o treinador rubro-negro.

Geninho revelou que o atacante Jordy Caicedo não treinou nesta sexta-feira (11). O equatoriano ainda sente dor no púbis. "Ele nem treinou hoje. Fez um treino mais forte ontem e sentiu, foi querer exagerar no treinamento, fez um treino um pouco mais forte, se largou um pouquinho mais no trieno e hoje não conseguiu treinar. Enquanto não terminar o campeonato ele vai conviver com dores e algumas limitações. A faixa ideal de jogo do Jordy é de 20 minutos, pra que ele possa nos ajudar".

Apesar disso, Caicedo ficará como opção no banco de reservas. Confira os 22 jogadores relacionados para o jogo contra o CRB:

Goleiros: Martín Rodriguez e Ronaldo;

Laterais: Capa, Thiago Carleto, Chiquinho, Matheus Rocha e Van;

Zagueiros: Everton Sena, João Victor, Ramon e Zé Ivaldo;

Volantes: Baraka, Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meia: Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy e Wesley.