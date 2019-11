Geninho só vai definir time titular do Vitória no dia do jogo

O final de temporada tem sido custoso ao Vitória. Com praticamente dois jogos por semana, além de desgaste com viagens e treinamentos, o elenco rubro-negro tem sofrido com lesões. Não têm sido raras as ocasiões em que o técnico Geninho só consegue definir o time titular momentos antes dos jogos e, contra o Brasil de Pelotas, terça-feira (5), às 20h30, não será diferente.

Dessa vez, o treinador rubro-negro aguarda uma posição do departamento médico sobre os laterais Bocão e Chiquinho, além do atacante Wesley - a quem Geninho classificou, após o empate contra o Figueirense, como melhor jogador do time. O trio realizou exames na manhã desta segunda-feira (4) e não participou do último treinamento antes do jogo.

Geninho revelou em entrevista coletiva, no Barradão, que pensou em uma formação sem esses jogadores, mas que só vai definir o time, de fato, no dia do jogo.

Sem Bocão, o candidato para a lateral direita é Van, titular em 15 jogos na atual Série B. Apesar de ser lateral esquerdo de origem, Chiquinho tem atuado mais no meio-campo e, se não estiver em condições de jogo, quem deve entrar é Rodrigo Andrade.

"Algumas substituições são claras. Se não jogar Bocão, joga Van. Trabalhei a possibilidade do Rodrigo Andrade no meio, algumas mudanças na frente, já que não tenho Jordy nem como opção", afirmou Geninho, escapando de contar o time que tem em mente.

A maior preocupação do treinador é a situação de Wesley, e ele não faz a mínima cerimônia para afirmar isso. As opções para a vaga são Felipe Gedoz, que sairia do meio-campo para atuar como ponta, e Eron, centroavante de ofício.

"Estou trabalhando com algumas situações. Mas torço muito para que Wesley seja liberado porque, na minha opinião, ele é uma das melhores válvulas de escape no ataque. Tem um contra um bom, é rápido, defende bem. Se não jogar, faz falta. Ele vem sendo um ponto positivo", comentou Geninho.

A vida corrida no Vitória vai continuar até a penúltima rodada da Série B. Serão mais três semanas enfrentando dois jogos por semana, com o espaço de apenas três dias entre uma partida e outra. Depois do Brasil de Pelotas, o rubro-negro enfrenta o Paraná, na sexta-feira (8), em Curitiba. Na próxima semana tem compromissos contra CRB e América-MG, nos dias 12 e 15 de novembro, respectivamente - o primeiro em casa e o segundo fora.

No dia 19, outro compromisso no Paraná, onde enfrenta o Operário. Antes do último jogo do ano, contra o Coritiba, dia 30, no Barradão, Geninho terá dez dias para descanso, recuperação e treinamento.

