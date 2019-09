Geninho tem tabu a quebrar: Vitória não vence na Fonte há 2 anos

Novo treinador do Vitória, Geninho tem a missão de acabar com um longo tabu já em sua estreia à beira das quatro linhas, na terça-feira (24), às 21h30, contra o Atlético Goianiense. O Leão não vence na Fonte Nova há 896 dias. Faz mais de dois anos.

A última vez que o Vitória venceu uma partida na Fonte Nova foi no dia 9 de abril de 2017, como visitante, contra o Bahia, por 2x1, na primeira fase do Campeonato Baiano. O time ainda era treinado por Argel Fucks. Cleiton Xavier abriu o placar, Kanu ampliou e Alan Costa diminuiu ao marcar contra.

De lá para cá, o Vitória jogou na Arena outras 10 vezes. Foram três derrotas como mandante, todas pelo placar de 1x0. Na Série A de 2017, perdeu para Corinthians e Coritiba. Na Série B da atual temporada, foi derrotado pelo Guarani no dia 14 deste mês, pela 22ª rodada. O jogo foi o primeiro do Leão após a mudança do mando de campo do Barradão para a Fonte Nova.

As outras sete partidas do tabu foram como visitante, todas contra o Bahia: quatro derrotas e três empates, em jogos por Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série A.

O momento é oportuno para iniciar uma nova estatística, já que o Vitória caiu para a 16ª posição na tabela após o desfecho da 23ª rodada. Foi ultrapassado pelo Guarani, que ganhou do Paraná por 1x0 no sábado. O rubro-negro tem os mesmos 24 pontos do Vila Nova, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.