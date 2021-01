Genival fez uma revolução estética, do amor ao humor

Descansou uma lenda criativa brasileira, genuinamente nordestina. O corpo de Genival partiu agora de verdade, depois de tantas peças que a boataria pregou. Ele fez uma revolução estética, do amor ao humor em sua atuação artística. Dono de uma divisão do cantar Jackson-do-Pandeiriana, conquistou a alma do país.

Desde QUEM DERA, em sua mais romântica interpretação, passando por ficar de olho na boutique de SEVERINA XIQUE XIQUE, que lhe entregaria definitivamente ao Brasil. Sobre Severina, o chamado de "ELE TÁ DE OLHO É NA...", ainda peguei menino vendo o bloco JACU na Avenida, quando a querida diva, cantora e atriz transformista VALÉRIA aparecia em cima do trio, o povo delirava, em brado irônico do mais puro carnaval: "ELE TÁ DE OLHO É NA B...DE VALÉRIA". Genival era um HERMES, um EXU, mensageiro que se move entre os mundos. Presença que conferia originalidade a qualquer programa ou evento junino.

Seu JECA, um tanto quanto MAZAROPPI de ser provocava um sorriso no mais rígido coração. GALEGUIM DOS ÓIO AZUL marca a vida. AMERICANIZADO é uma crítica ao imperialismo estadunidense. DE QUEM É ESSE JEGUE, O ROCK DO JEGUE é a síntese do criador pop, que sempre transcendeu suas fronteiras. Aliás, Genival é uma geração que inspirou orgulho e dignidade ao ser nordestino, em qualquer lugar do país, principalmente em SP. Uma vasta obra à disposição de todos nós e uma saudade da sua personagem irônica, debochada, crítica, simples e da mais alta qualidade artística.

Seu GENIVAL sim é o que devemos reverenciar como mito, em um país que se dê ao respeito e compreensão dos valores do Brasil mais profundo. Cuidemos da nossa memória e da nossa gente. Agradecido por existir em seu tempo e ter tido a oportunidade de estar perto de você em algumas oportunidades e formatos, que muito me orgulham. Levo você comigo, assim como muitas e muitos de nós. Inté.

* Apresentador, Administrador, Terapeuta Junguiano e Produtor Artístico

