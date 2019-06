Geomanta é entregue a moradores do Dique Pequeno em Salvador

A prefeitura de Salvador entregou na noite de quarta-feira (26) uma geomanta na Rua do Dique Pequeno, no Engenho Velho de Brotas, na área da encosta de 979,3 metros quadrados. Com investimento de R$ 146 mil, a intervenção foi inaugurada pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis.

O vice-prefeito destacou a intensificação do uso de tecnologia, com a aquisição de novos pluviômetros e a instalação de estações meteorológicas para monitoramento do clima, assim como a preparação de operações especiais e os simulados de evacuação em comunidades vulneráveis.

Foto: Divulgação

Para Bruno, tais medidas, que incluem ainda a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) e do sistema de alarmes e alertas, foram responsáveis por tornar a Codesal uma referência nacional. “Nenhuma cidade está completamente imune aos efeitos dos fenômenos climáticos. Mas, sem sombra de dúvidas, Salvador, hoje, está muito mais preparada para enfrentar o período de chuvas fortes, especialmente no inverno, do que no passado”, assinalou.

Apenas para a Operação Chuva 2019, lançada na segunda metade de março, Bruno disse que a Prefeitura destinou R$ 70 milhões.

Acompanhado dos vereadores Paulo Magalhães Júnior e Sérgio Nogueira, de diversos líderes comunitários, do diretor-geral da Defesa Civil (Codesal), Sosthenes Macedo, do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Marcílio Bastos, e do ouvidor-geral do município, Humberto Viana, Bruno Reis também autorizou a implantação de iluminação em LED e a reforma de um campo de futebol na comunidade do Dique Pequeno.