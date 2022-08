'Geraldo usa agentes de forma covarde e maldosa em busca de apoio político', denuncia Duda Sanches

Vice-presidente da Câmara de Salvador, o vereador Duda Sanches (União Brasil) criticou a postura do presidente da Casa, Geraldo Jr (MDB), que tem usado a campanha salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias para fazer “politicagem baixa, em busca de seus interesses eleitoreiros, mais especificamente de eleger seu filho”.

Representante jurídica da categoria, a advogada Elane Alves (PSD) faz dobradinha com o filho de Geraldo, Matheus (MDB); ela candidata a deputada federal e ele, a estadual. Ambos apoiam o candidato do PT ao governo, Jerônimo Rodrigues.

O vereador ressaltou que a atitude de Geraldo demonstra falta de compromisso com a cidade e desrespeito com a categoria dos agentes comunitários de saúde e de endemias. “Ele abusa da boa fé destes pais e mães de família, usa a categoria de forma maldosa e covarde. Tudo isso para, em troca, buscar apoio político para seu filho. A parceria eleitoral com a advogada dos agentes deixa tudo ainda mais evidente. Mais claro do que isso, só desenhando”, afirmou.

“O presidente da Câmara perdeu qualquer pudor. Está nas redes sociais, para quem quiser ver a parceria. Mesmo sabendo da impossibilidade de qualquer prefeitura do Brasil bancar um reajuste de 242% para uma categoria, Geraldo aprovou esta aberração financeira, passando por cima da legalidade e da maioria dos vereadores. Ele estava ciente que o prefeito seria obrigado a vetar, por ter responsabilidade com as contas públicas”, concluiu Sanches.