Gerente de facção que atua em Brotas é preso durante abordagem policial

Um homem que é apontado como liderança de uma facção envolvida com tráfico de drogas e homicídios, na localidade de Alto do Saldanha, em Brotas, foi preso na noite da última terça-feira (5), durante uma abordagem de rotina realizada por policiais da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas). O Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) patrulhava na região de Campinas de Brotas, quando o condutor do veículo modelo Gol, placa QYP9E58, ao avistar a viatura, freou bruscamente. Rapidamente os militares cercaram o carro e iniciaram a abordagem.

Com a dupla foram encontrados um revólver calibre 38, munições, 101 pedras de crack, quatro porções de maconha, um pino de cocaína, 105 reais e dois celulares. Nesse momento, o indivíduo que era levado no banco do carona tentou fugir e precisou ser imobilizado. Durante consulta aos bancos de dados policiais, os militares confirmaram que o homem que reagiu à abordagem possuía mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal de Salvador.

O criminoso é também apontado como “gerente” de uma facção criminosa e possível autor de homicídios. O foragido da Justiça e o motorista do carro foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil.